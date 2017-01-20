Крупную партию телевизоров похитили в Тобольске

Фото УМВД России по Тюменской области

125 жидкокристаллических телевизоров на общую сумму более двух миллионов рублей похитили в Тобольске. Представитель потерпевшей стороны заявил, что технику вынесли с охраняемой территории организации.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, стражи правопорядка установили, что злоумышленники, сорвав запирающее устройство, проникли в контейнер, из которого похитили телевизоры. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен круг лиц возможно причастных к противоправному деянию. Кроме того, полицейские выяснили, где хранится похищенное имущество. Подозреваемых, ими оказались три сотрудника данной организации, задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Фигуранты свою вину признали и пояснили, что похитили телевизоры с корыстной целью, вырученные деньги потратили на личные нужды. Часть похищенного имущества изъята в присутствии понятых, после проведения следственных действий его вернут собственнику.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи "Кража" предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Фигуранты находятся под стражей, расследование продолжается.