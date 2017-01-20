При Тобольском пединституте откроют детский сад

фото Тобольской промплощадки

Проект "Евросад "Мы вместе", представленный на конкурс командой преподавателей кафедры теории и методики начального и дошкольного обучения Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала ТюмГУ), профинасирует СИБУР, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Компания СИБУР подвела итоги второго конкурса социально значимых проектов в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел". В 2017 году при поддержке компании будет реализовано 130 проектов в 17 городах России. В числе победителей – Тюменский госуниверситет.

Тобольский пединститут предложил создать детский сад нового образца для небольшой группы детей из числа сотрудников и студентов учебного заведения. В детском центре для детей от трех до шести лет воспитанники будут заниматься под чутким руководством квалифицированных педагогов и получать индивидуальное сопровождение. Проект евросада высоко оценили не только организаторы, но и жители города в ходе онлайн-голосования.

В апреле детский сад откроет двери детям студентов и сотрудников ПАО "СИБУР Холдинг". Услуги "Евросада "Мы вместе" будут предоставляться бесплатно до ноября 2017 года.

Проект тобольского пединститута по созданию групп для дошкольников в высших учебных заведениях является ответом на запрос министра образования и науки Ольги Васильевой, обозначенный в октябре 2016 года на Всероссийском съезде работников дошкольного образования: "На сегодняшний день у нас есть регионы, в которых открыты дошкольные учреждения при вузах, опыт уже апробируется, и таких вузов 27. И этот опыт положительный, его надо анализировать, смотреть и продолжать", – цитирует заявление министра "Интерфакс".