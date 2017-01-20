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Вышла в свет книга "Православие на Ялуторовской земле"

14:27 20 января 2017 | mobile | | print версия для печати
храм в селе Суерка/tobolsk-eparhia.ru

Напечатана книга "Православие на Ялуторовской земле", подготовленная авторской группой при участии прихожан Успенско-Никольского храма.

Она рассказывает о праведном Стефане Омском (С.Я. Знаменском), который с 1839 по 1853 гг. был настоятелем Сретенского кафедрального собора, пострадавшего за веру Серафима Коровина, последнего ялуторовского викарного епископа, протоиерея Владимира Розанова и других известных церковных деятелей.

Как сообщает пресс-служба ГАУК ТО "Ялуторовский музейный комплекс", большую помощь в реализации значимого для города издательского проекта оказали почетные граждане города Ялуторовска Владимир Зимнев и Любовь Могутова, настоятель Успенско-Никольского храма протоиерей Георгий Санников, депутаты Тюменской областной думы Александр Крупин и Эдуард Омаров, председатель комитета по делам национальностей Евгений Воробьев. Значительная часть средств выделена благотворителями Сергеем Шабалиным, Геннадием Разницыным, Адамом Ахильговым.

"Своей духовной направленностью этот труд будет способствовать осмыслению причин и последствий двух русских революций, 100-летняя годовщина которых приходится на 2017 год, а также может служить краеведческим компонентом при проведении уроков православия в школах", - уверен главный редактор и составитель книги директор "Ялуторовского музейного комплекса" Павел Белоглазов.

Презентация книги пройдет 27 января во Дворце культуры Ялуторовска.

Теги: Ялуторовск , православие , книга , Павел Белоглазов

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