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Ишимцам рекомендуют пройти онкоскрининги

12:38 20 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 33 тыс. исследований в рамках программы по раннему выявлению онкологических заболеваний провела ишимская областная больница №4 за 2016 год.

Год назад в практику ишимских медиков внедрены новые онкоскрининги. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Ишиме рассказал главный врач лечебного учреждения Дмитрий Бутов.

По его словам, в результате обследований выявлено более 1,5 тыс. различных патологий и 34 злокачественных новообразования. Дмитрий Бутов отметил, что в поликлинике проводят восемь видов онкоскринингов. И если раньше люди обращались за медпомощью чаще всего с запущенной формой заболевания, то теперь выявление рака на ранних стадиях дает многим шанс на выздоровление.

Главный врач пояснил, что к группе риска относятся все граждане, достигшие 50-летнего возраста и старше, имеющие хронические заболевания, и те, кто имеет стаж курения более 30 лет. Чтобы пройти диагностическое обследование по программе онкоскрининга, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, заполнить анкету и получить информацию о порядке прохождения процедур. Все онкоскрининги проводятся бесплатно по полису ОМС.

Дмитрий Бутов отметил, что в 2016 году в Ишиме и Ишимском районе от рака умерли 142 человека, 40 из них – трудоспособного возраста. На первом месте смертность от рака желудочно-кишечного тракта, на втором – от злокачественных опухолей органов дыхания.

"Скрининги позволят стабилизировать ситуацию по онкозаболеваниям. Современная онкология располагает большим набором методов лечения. Заболеть онкологическим заболеванием – не так страшно, страшнее – поздно обратиться за медицинской помощью", - подчеркнул Дмитрий Бутов.

Инна Кондрашкина

Теги: Ишим , онкология , диагностика , Дмитрий Бутов , Ишимский район , профилактика

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