Тюменских студентов вдохновила работа на Бованенковском месторождении

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Около 100 бойцов студенческих строительных отрядов Тюменской области выезжали на объекты Бованенковского месторождения летом 2016 года. Они отработали два месяца.

"Когда мы приехали, объект уже сдавали. Мы доделывали последние штрихи. Видели компрессорные станции. Они гонят газ в другие страны. На добывающих объектах не пришлось работать. Из Тюменской области вылетел самолет - около 100 человек. Нам довелось поработать с ребятами из Кургана и с Алтая", - рассказал командир студенческого строительного отряда Владимир Плесовских.

Владимир Плесовских – студент второго курса Государственного аграрного университета Северного Зауралья. В стройотряде "Энергия" под его руководством находится 16 человек: "Мы хотели проверить, каково это - работать вахтовым методом. Я как командир отряда проверил навыки в качестве бригадира. На мне был документооборот, я отвечал за работу стройотряда".

"Мы застали и полярный день, и начало полярной ночи: в начале смены выходили на работу в футболках и под конец мы уже были в теплой одежде. Климат тяжелый, но мы его не особо ощутили. Говорят, там много рыбы, но у нас не получилось порыбачить, так как выходных не было. Я бывал почти во всех краях страны: на юге, на Дальнем Востоке, в Якутии. Но природа Севера меня удивила. Я впервые видел карликовые березы", - поделился впечатлениями Владимир Плесовских.

Еще одним фактором при выборе места трудоустройства стройотряда стал достойный заработок.

"Мы работали каждый день наравне с рабочими. Только бригады приезжали на смену на месяц, мы же прожили там с июля по август, не выезжая с объекта. В завершении смены мы получили запись в трудовую книжку о работе на месторождении. Думаю, это скажется на дальнейшем трудоустройстве. Когда окончу университет, хотел бы попробовать силы на этом объекте в качестве инженера", - рассказал Владимир Плесовских.

В прошлом трудовом семестре работодателями тюменских бойцов студотрядов стали 136 предприятий России. Самые крупные из них: ООО "Федеральная пассажирская компания", ООО "Заполярпромгражданстрой" (НГКМ "Бованенково"), филиал "СУ №701", ООО "Тюменский фанерный завод", ООО "ГазЭнергоСтрой", ООО "КомплектМонтажСтрой", ООО "ГСИ Сургутнефтехиммонтаж", АО "Мостострой-11".

Студенты Тюменской области приняли участие в стройке ВСС "Космодром "Восточный" (ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России") в Благовещенске, "Мирного атома" на объектах ФГУП "Производственное объединение "Маяк" в Озерске (госкорпорация "Росатом"), Керченского мостового перехода в Республике Крым (ПАО "МОСТОТРЕСТ"), нефтеперерабатывающего завода в Тобольске (ООО "Юникс").

Самую высокую заработную плату - до 35 тыс. рублей - получали студенты, работающие на объектах Юрхаровского (ООО "ГСИ Сургутнефтехиммонтаж") и Бованенковского (ООО "Заполярпромгражданстрой") месторождений в ЯНАО, а также бойцы студотрядов, строящие развязки дорог в Тюмени (ОАО "Мостострой-11"). Средняя зарплата тюменских бойцов студотрядов в 2016 году - 19 тыс. 500 рублей.

Деятельность студенческих отрядов организована на базе 22 учебных заведений Тюменской области. В 2016 году студенческое отрядное движение в регионе праздновало 50-летие.

Ирина Ромашкина