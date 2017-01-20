Организаторы азартных игр в Тюмени заплатят штраф

Фото пресс-службы следственного управления СК РФ по Тюменской области

Расследование двух уголовных дел по факту незаконной организации и проведения азартных игр завершено в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, установлено, что в октябре 2016 года 22-летний обвиняемый разместил на арендованной площади одного из магазинов Тюмени игровой автомат. Желающие вставляли деньги в купюроприемник игрового аппарата, после чего начиналась игра. В результате выигрыша игроки имели возможность получить из аппарата деньги, а в результате проигрыша деньги поступали в распоряжение обвиняемого. Аналогичное преступление совершил еще один 28-летний житель областного центра, действуя по такой же схеме.

Обвиняемые полностью признали вину, в преступлении раскаялись, при этом ранее к уголовной ответственности не привлекались и впервые совершили преступление небольшой тяжести, в связи с чем уголовные дела направлены в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.