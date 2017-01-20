Владельцы спецсчетов на капремонт в Тюменской области смогут увеличить накопления

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Жителям Тюменской области, решившим копить деньги на капитальный ремонт многоквартирного дома на специальном счете, предлагают уберечь накопления от инфляции и увеличить их за счет начисленных процентов, размещая временно свободные средства фонда на специальном депозите в банке.

На основании решения общего собрания собственников владелец специального счета может разместить временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, на специальном депозите в российской кредитной организации, величина собственных средств которых составляет не менее 20 млрд рублей. Депозиты помогут защитить накопленные средства от инфляции и увеличить сумму на проведение работ за счет начисленных процентов.

По информации НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области", всего из более 7,2 тыс. домов, включенных в региональную программу, только в 365 домах собственники отчисляют взносы на спецсчет, остальные перечисляют средства на счет регионального оператора. При этом изменить способ формирования фонда капитального ремонта жильцы могут в любой момент путем общего голосования. Срок перехода со счета регионального оператора на спецсчет составляет три месяца со дня предоставления протокола общего собрания региональному оператору. Переход со спецсчета в "котел" по-прежнему один месяц.

Напомним, что минимальный размер взноса в Тюменской области составляет 7,5 рублей. В случае принятия собственниками решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников может использоваться для финансирования любых услуг и работ по капитальному ремонту.

Фонд капитального ремонта формируется из взносов, пеней, процентов и доходов, полученных от размещения средств фонда, а также из кредитных или иных заемных средств.

Средства фонда могут использоваться для оплаты услуг или работ по капитальному ремонту, разработки проектной документации, оплаты услуг государственной экспертизы проектной документации, оплаты услуг по строительному контролю, погашения кредитов, займов, в том числе процентов по ним.