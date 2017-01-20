Названы виновные в массовом заболевании детей в школе-интернате в Югре

Фото: depzdrav.yanao.ru

Многочисленные нарушения санитарных требований при хранении и реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья выявила прокуратура в ходе проверки школы-интерната в посёлке Лямино в Сургутском районе, где отравились 38 детей в декабре 2016 год.

Массовому распространению инфекции способствовало непринятие работниками школы мер по своевременному разобщению школьников и проведению дезинфекции помещений с привлечением специализированной организации.

Кроме того, медицинские работники школы и Лянторской городской больницы при выявлении больных с подозрением на острую кишечную инфекцию своевременно не направили экстренные извещения в филиал Центра гигиены и эпидемиологии, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Прокурор Сургутского района внес директору школы и главному врачу городской больницы представления, которые находятся на рассмотрении.

Территориальным отделом Роспотребнадзора за допущенные нарушения санитарно-эпидемиологических правил в отношении МБОУ "Ляминская СОШ", бюджетного учреждения "Лянторская городская больница" и их должностных лиц составлено 14 протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, по факту массового заболевания школьников органами внутренних дел возбуждено уголовное. Ход расследования уголовного контролируется прокуратурой. В настоящее время все дети выписаны из больницы.