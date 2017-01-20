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Техникум строительной индустрии и городского хозяйства стал центром компетенции WorldSkills Russia

14:05 20 января 2017 | mobile | | print версия для печати
tci72.ru

Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства получил статус специализированного центра компетенции (СЦК) по специализации "Сварочные технологии" для подготовки участников к соревнованиям "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Это позволяет педагогическому коллективу техникума подготавливать участников WorldSkills Russia из Тюменской области и других регионов. В центрах компетенции проводятся региональные чемпионаты, а также тренировки национальной сборной и отраслевых чемпионатов WorldSkills Russia.

На выездной проверке эксперты WorldSkills Russia проверяли квалификацию кадров учебного заведения, положительные результаты учащихся в чемпионатах "Молодые профессионалы" и наличие качественного профессионального оборудования.

Чтобы получить статус СЦК, техникум строительной индустрии и городского хозяйства модернизировал трудовые места на своем сварочном полигоне в соответствии с инфраструктурным листом финала национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

"Обновление трудовых мест в техникуме хорошо не только потому, что теперь мы можем принимать чемпионат и обучать его участников. Еще это большой плюс для студентов, ведь уровень подготовки для них повышается", - пояснила руководитель СЦК Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Анна Пиджакова.

Она отметила, что на 2017 год запланировано аккредитовать статус СЦК по специальностям "Сантехника и отопление" и "Малярные работы".

Как сообщается на официальном сайте WorldSkills Russia, в 2016 году статус специализированных центров компетенций получили 17 российских средних профессиональных образовательных организаций. После заочной и выездной проверок экспертная комиссия WorldSkills Russia одобрила заявки на аккредитацию девяти колледжей, семи техникумов и одного университета из 17 регионов России по пятнадцати компетенциям. 

Ирина Ромашкина

Теги: лучший по профессии , WorldSkills Russia , рабочие кадры , образование

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