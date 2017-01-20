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Почта России открыла центры выдачи и приема посылок в Тюмени и Тобольске

13:43 20 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменского филиала Почты России

Пять центров выдачи и приема посылок (ЦВПП) открыла Почта России в Тюменской области к концу 2016 года. Всего ЦВПП открыты в 210 городах страны.

Они специализируются на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также компаний малого и среднего бизнеса. К преимуществам ЦВПП относится удобное расположение, отсутствие перерывов на обед и выходных, а также здесь можно заказать доставку отправления на дом и выбрать способ оплаты.

В Тюменской области за 2016 год обработано более 1,5 млн международных почтовых отправлений, что почти в два раза превышает показатель 2015 года. 

Адреса ЦВПП в Тюмени: ул. Республики, 56; ул. Красина, 5; Солнечный проезд, 2; ул. Олимпийская, 20а. Адрес в Тобольске: 4 мкр, 42/1.

Телефон для заказа мелких пакетов на дом в Тюмени: 546-677 доб. 1 (с понедельника по субботу с 8 до 20 часов, в воскресенье с 9 до 18 часов, сообщает Тюменский филиал Почты России.

Теги: Почта России

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