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Житель Алтайского края попался с фальшивыми правами в Тюменском районе

16:38 20 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГИБДД Тюменской области

29-летний житель Алтайского края Денис Беннер предстанет перед судом Тюменского района за управление автомобилем по фальшивым правам.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, летом 2016 года в Пермском крае Беннер был лишен водительских прав за пьяную езду на 1,5 года и оштрафован на 30 тыс. рублей. Осенью в Перми он через интернет приобрел на чужую фамилию фальшивое водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "В".

Днем 12 декабря 2016 года Беннер на автомобиле друга Mitsubishi Lancer выехал из Перми в Барнаул. Ночью 13 декабря на посту ДПС вблизи поселка Богандинский Тюменского района его остановили сотрудники полиции. При проверке выяснилось, что права фальшивые. Было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемому грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

Теги: фальшивые права , уголовное дело , прокуратура

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