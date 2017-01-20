Десять тюменцев обратились за помощью к врачам во время крещенских купаний

Фото пресс-службы Станции скорой помощи

10 человек обратились к дежурной бригаде скорой помощи у купели в первом Заречном микрорайоне 18 и 19 января. Все ситуации были не экстренными, жизни людей ничего не угрожало.

Как сообщает пресс-служба Станции скорой поомщи, от резкого перепада температур у четырех человек подскочило давление. После лечения пациенты отмечали улучшение самочувствия и отказывались от госпитализации в стационар.

Поверхностные травмы получили 16-летний парень, порезав ладонь о лед, и 50-летняя женщина. По решению врача скорой помощи пациентка с предварительным диагнозом ушиб, растяжение левого запястья доставлена в областную клиническую больницу №2 для обследования.

Помогли медики 23-летней девушке справиться с мигренью и 32-летнему мужчине с болью в зубе (пульпит). Еще одна женщина, несмотря на аллергическую реакцию на холод, окунулась в крещенскую купель и сразу почувствовала себя плохо. Приступ был купирован быстро, в укладке врачей скорой помощи есть препараты на любые экстренные и неотложные ситуации.