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Антинаркотический ролик сняли в Тюмени

16:49 20 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Видеоклип "Жизнь без будущего" создали тюменские полицейские вместе с режиссером Рустамом Абдулвалеевым.

Антинаркотический ролик размещен в социальных сетях, в дальнейшем его планируют поставить в эфир местных телеканалов и показывать в кинотеатрах.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, чтобы донести профилактическую информацию в лаконичной, емкой, но при этом интересной форме, сотрудники регионального полицейского главка вместе с тюменским режиссером Рустамом Абдулвалеевым и коллективом его студии "Катапульта" сняли социальный видеоклип.

В трехминутном видео рассказывается история, которая не оставит никого равнодушным: главный герой в погоне за легким заработком начинает подрабатывать закладчиком. Сам он наркотики не принимает, однако это не спасает его от трагедии.

"Если хотя бы нескольким людям ролик поможет сделать правильный выбор, то усилия потрачены не зря", - считают в полицейском главке. 

Соб. инф.

Теги: социальная реклама , социальные сети , профилактика наркомании , УМВД России по Тюменской области

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