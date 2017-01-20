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Тепличный комбинат "ТюменьАгро" расширяет производство овощей

16:53 20 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Вторая очередь производства вступит в строй на тепличном комбинате "ТюменьАгро" в д. Нариманово Тюменского района весной 2017 года.

Комбинат мощностью 13 тыс. тонн овощей в год планирует продавать продукцию в Тюменской области, а также в Уральском регионе. По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, расширение производства овощей закрытого грунта помогает решать стратегические задачи по импортозамещению и полному обеспечению продовольствием, поставленные президентом нашей страны.

Комбинат занимает площадь в 17 га. Первые одиннадцать гектаров были запущены в начале 2016 года, объем инвестиций составил 2,2 млрд. руб. В строительство второй очереди инвестор вложил еще 3,6 млрд. рублей. Уже сегодня это самый крупный тепличный комплекс в регионе. А в планах предприятия – строительство третьей очереди, которая даст овощеводам еще около 11 га производственных площадей.

Предприятие выращивает томаты, огурцы защищенного грунта по технологии малообъемной гидропоники с капельным поливом и постоянным досвечиванием. Это позволяет собирать урожай круглогодично и экономить на издержках. В теплицах "ТюменьАгро" установлены автоматизированные системы управления микроклиматом, питанием и освещением. Продукция сортируется машинами и фасуется в различные виды упаковки для реализации оптом и в розницу.

По прогнозам экспертов, за 2017 году потребление овощей закрытого грунта в Уральском федеральном округе достигнет 172 тыс. тонн в год, а производство – 45,3 тыс. тонн. Доля "ТюменьАгро" в округе составит примерно 5,2% рынка. Масштабный инвестиционный проект реализуется при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Соб. инф.

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