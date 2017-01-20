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Наталья Шевчик: информатизация школ региона продолжается

18:15 20 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Единая система информационного пространства, которая объединяет все школы региона, позволяет решать важные для образования задачи.

Об этом заявила первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик на презентации проекта "Ладошки" в городской школе №70.

"Процесс информатизации продолжается, все дополняется и развивается, как и сама жизнь. Это оценили многие образовательные учреждения, они открыли новые возможности. Мы работаем над задачей, которую поставил губернатор, - сделать систему открытого доступа к информации более гибкой, эффективной и мобильной, чтобы все желающие находили нужное в открытом доступе. В 2017 году именно на это мы обратим внимание", - сказала она.

Наталья Шевчик подчеркнула, что избавиться от лишних функций и обеспечить максимальную открытость – сложная задача. Закон определяет жесткие требования к распространению персональных данных, поэтому нужно находить эффективные решения без ущемления чьих-либо интересов. Еще один важный момент – информационная грамотность и возможность пользоваться техническими новинками в образовательном процессе.

"Все может быть интегрировано. Учитывая современный ритм жизни, будущее за сервисами, которые помогают грамотно организовать любой процесс, упростить его, привлечь партнеров. Чем быстрее мы к этому привыкнем, тем гармоничнее будет развиваться социальная и социально-адаптивная среда", - пояснила Наталья Шевчик.

В пример она привела систему "Ладошки", которая действует в семидесятой школе. С ее помощью школьник платит за обед в столовой, прикладывая ладошку к сенсору. Система распознает ее и автоматически списывает сумму с родительского счета.

"Теперь учитель может провести урок по финансовой или информационной грамотности даже в столовой, потому что образовательная среда – это не учебный кабинет, а намного шире. Наша задача – перестроить систему образования, расширить возможности школ, объединить их опыт. Это в свою очередь формирует социально-адаптивное поведение, прививает культуру и правила поведения в обществе. В целом запущено много интересных программ в системе общего образования, и это не конец. Мы понимаем куда идем, находим эффективных партнеров и с большим интересом участвуем", - сказала она.

Евгения Шевцова

Теги: Наталья Шевчик , инновации , информатизация , образование

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