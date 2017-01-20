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Керамика и графика художницы из Югры представлены в Тюмени

18:40 20 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Персональная выставка художницы из Ханты-Мансийска Василисы Портновой открылась в Выставочном зале Тюменского регионального отделения ВТОО "Союз художников России".

По оценке председателя тюменского регионального отделения Союза художников России, заслуженного художника РФ Александра Новика, художник тонко чувствует материал, профессионально использует разнообразные фактуры, которые работают на создаваемые ею образы.

"Керамические изделия и графические работы дополняют друг друга единой стилистикой и единой тематикой. Ее творчество очень цельно, пронизано чутким отношением к природе вещей и стремлением познать истину в красоте. Здесь она представила свои работы за 25 лет творческой деятельности. Выставка совершенно цельная. Художник идет от архаики – это видно и по фактуре керамики, по пластике, формообразованию, и образному началу", - отметил он в беседе с корреспондентом "Тюменской линии".

Василиса Портнова окончила отделение керамики Красноярского государственного художественного института в 1991 году. Член Союза художников России с 1997 года. Она кандидат философских наук. С 2005 года живет и работает в Ханты-Мансийске. Участник зональных, областных, всероссийских и международных выставок.

Борис Олейник

Теги: выставка

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