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Тюменский "Стеклотех" модернизирует производство

08:22 21 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.stekloteh.com

Модернизация производства - одна из основных задач завода тюменского завода "Стеклотех" на 2017 год. Об этом заявила генеральный директор предприятия Елена Острягина.

"Планируем приобрести еще одну линию для производства бесцветного стекла в облегченном варианте. В последнее время облегченная тара начинает завоевывать новые сегменты рынка. В частности, на нее обратили внимание водочные заводы. Понятно, что это, прежде всего, касается массовых видов продукции, марок, которые не подразумевают эксклюзивности. Выгода прямая - поскольку используется меньше стекла, сокращается цена на бутылку", - отметила Елена Острягина.

Еще одним новшеством на "Стеклотехе" может стать декорирование бутылки при изготовлении эксклюзивной продукции - например, патинирование, то есть возможность сделать бутылку матовой.

"Используя новые технологии, мы сможем существенно расширить ассортимент и привлечь новых заказчиков",- убеждена генеральный директор.

Соб. инф.

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