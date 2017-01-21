Тюменцы помогают детям-сиротам заниматься рукоделием

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Акцию по сбору материалов для творчества для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья из интерната "Горизонт" проводит тюменский молодежный информационно-библиотечный центр.

"В рамках акции активисты собирают пуговицы, нитки и другие материалы и фурнитуру. Дети используют их для изготовления подарков ручной работы", - рассказала сотрудник отдела культурно-творческих инициатив, ведущий библиотекарь Валентина Усольцева.

По ее словам, тюменский молодежный информационно-библиотечный центр давно сотрудничает с городскими интернатами и детскими домами. Подобные сборы фурнитуры проходят постоянно. Самыми активными участниками акции традиционно являются тюменские школы №№ 30, 49, 84, 69 и 88.

Акция продлится до 24 января. Принести нитки и пуговицы могут все желающие. Для этого необходимо приехать в информационно-библиотечный центр для молодежи ( ул. Червишевский тракт, 15/1) и обратиться в отдел искусств, сообщает "Вcлух.ру".

Соб. инф.