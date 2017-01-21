Тюменские педагоги изучают интерактивные технологии

Фото ИА "Тюменская линия"

Опыт внедрения интерактивных технологий получили педагоги Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса в ходе образовательного квеста.

Желающих совместить повышение квалификации с интересными соревнованиями на каждой "станции" ждали творческие задания. Например, работать сообща преподаватели учились, декорируя новогодние подарки, метод ситуационного моделирования осваивали, примеряя роли администраторов и официантов кафе, развивали творческую фантазию в сервировке тематических столов.

Во время "Турнира ораторов" педагоги совершенствовали культуру речи и оттачивали коммуникативные навыки, на "Логистической станции" использовали технологии, основанные на обучении через развлечение, коллективно обсуждали проблемные ситуации.

Завершился квест на станции "Sport-non-stop", которая началась с аэробики и продолжилась разработкой здоровьесберегающих упражнений. В результате педагоги получили позитивный опыт по применению интерактивных технологий обучения.

Соб. инф.