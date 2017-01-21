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Китайская экономика снизила темпы роста

11:16 21 января 2017 | mobile | | print версия для печати
russian.news.cn

Китайская экономика выросла в 2016 году на 6,7%, что стало самой низкой отметкой за последние 26 лет. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Между тем, показатель все же оказался в пределах установленного китайским правительством целевого диапазона роста. Об этом свидетельствуют предварительные данные по основным экономическим показателям за 2016 год, обнародованные Государственным статистическим управлением КНР.

В частности, в четвертом квартале китайская экономика выросла на 6,8% против 6,7% в третьем квартале.

В начале 2016 года правительство КНР установило целевой диапазон роста ВВП на год в пределах 6,5-7%. ВВП страны по итогам года составил 74,41 трлн юаней (примерно 10,83 трлн долларов США), доля сектора услуг в нем достигла 51,6%. При этом рост промышленного производства замедлился до 6% с 6,1% в 2015 году.

Замедлился также рост инвестиций в основные фонды в городах и поселках городского типа - с 10% в 2015 году до 8,1%. Розничный товарооборот продемонстрировал рост на 10,4% против 10,7% в 2015 году.

Соб. инф.

Теги: Китай , экономика

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