Тюменская делегация примет участие в съезде "Единой России"

tyumen.er.ru

Губернатор Тюменской области, член Высшего совета "Единой России" Владимир Якушев возглавит делегацию региона на съезде партии "Единая Россия", который пройдет в Москве 21 и 22 января.

В состав тюменской делегации входят также член Высшего совета партии Артем Андросов, член президиума Генерального совета Иван Квитка, член президиума Центральной контрольно-ревизионной комиссии Эрнест Валеев, члены Генсовета "Единой России" — секретарь Тюменского регионального отделения Андрей Артюхов и секретарь первичного отделения №173 Тюмени Елена Торопыгина, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова, секретарь Тюменского городского отделения партии Александр Моор.

В первый день съезда будут работать дискуссионные площадки, посвященные реализации разделов предвыборной программы: "Качество государства", "Экономика роста и благосостояния", "Социальная политика", "Умная сила и культурное лидерство", "Здоровое будущее", "Быть хозяином в собственном доме", "Аграрная сверхдержава".

В повестке съезда также избрание руководящих органов партии, сообщает пресс-служба Тюменской региональной организации партии "Единая Россия".

Соб. инф.