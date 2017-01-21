up

21.01.2017 суббота

EUR 63.7272

USD 59.6697

В Тюмени -9..-11 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Политика

Тюменская делегация примет участие в съезде "Единой России"

14:13 21 января 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen.er.ru

Губернатор Тюменской области, член Высшего совета "Единой России" Владимир Якушев возглавит делегацию региона на съезде партии "Единая Россия", который пройдет в Москве 21 и 22 января.

В состав тюменской делегации входят также член Высшего совета партии Артем Андросов, член президиума Генерального совета Иван Квитка, член президиума Центральной контрольно-ревизионной комиссии Эрнест Валеев, члены Генсовета "Единой России" — секретарь Тюменского регионального отделения Андрей Артюхов и секретарь первичного отделения №173 Тюмени Елена Торопыгина, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова, секретарь Тюменского городского отделения партии Александр Моор.

В первый день съезда будут работать дискуссионные площадки, посвященные реализации разделов предвыборной программы: "Качество государства", "Экономика роста и благосостояния", "Социальная политика", "Умная сила и культурное лидерство", "Здоровое будущее", "Быть хозяином в собственном доме", "Аграрная сверхдержава".

В повестке съезда также избрание руководящих органов партии, сообщает пресс-служба Тюменской региональной организации партии "Единая Россия".

Соб. инф.

Теги: Единая Россия , съезд , Владимир Якушев

Последние новости

14:53 Тюменские краски отвечают мировым стандартам
14:13 Тюменская делегация примет участие в съезде "Единой России"
13:51 Юрий Неелов посвятил выставку голубей 100-летию Великой российской революции
13:37 Австрийские спецслужбы предотвратили теракт в Вене
12:46 Тюменские дети нарисуют семейных волонтеров
11:39 Тюменцы могут присоединиться к дню объятий
11:16 Китайская экономика снизила темпы роста
10:01 Тюменцы увидят два лунных затмения в 2017 году
09:38 Тюменские педагоги изучают интерактивные технологии
09:16 Стойки для зарядки гаджетов появились в московском метро
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Автобусы, следующие до аэропорта Рощино, оформят в едином стиле

Владимир Якушев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

Владимир Якушев: дороги и транспорт важны для улучшения инвестклимата

Политика

Тюменская делегация примет участие в съезде "Единой России"

Владимир Путин даст старт работе газопровода "Бованенково – Ухта-2"

Министр транспорта РФ Максим Соколов прилетел в Тюмень на открытие аэропорта Рощино

Экономика

Китайская экономика снизила темпы роста

Владельцы спецсчетов на капремонт в Тюменской области смогут увеличить накопления

Ханты-Мансийский банк улучшил условия кредита "Уважительный"

Общество

Тюменские краски отвечают мировым стандартам

Юрий Неелов посвятил выставку голубей 100-летию Великой российской революции

Тюменские дети нарисуют семейных волонтеров

Спорт

Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону выиграл Антон Шипулин

Турнир по трековым автогонкам пройдет на тюменском озере

Чемпионат и первенство Тюмени по ушу состоится в "Прибое"

Происшествия

Австрийские спецслужбы предотвратили теракт в Вене

Житель Алтайского края попался с фальшивыми правами в Тюменском районе

Организаторы азартных игр в Тюмени заплатят штраф
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+