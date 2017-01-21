Тюменские краски отвечают мировым стандартам

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Продукция завода "Битекс-Сибирь", расположенного в Заводоуковске Тюменской области, прошла международную классификацию. Об этом сообщил учредитель предприятия

Завод "Битекс-Сибирь" вышел на промышленное производство оригинальных силиконовых красок и штукатурок на водной основе, разработанных совместными усилиями нескольких российских и немецких химических лабораторий, а также местных специалистов. По словам Андрея Снисаренко, основная сфера применения новой продукции бренда "Фарбе" – строительство, прежде всего, отделка фасадов зданий.

"Новый продуки прошел тестирование в различных условиях, в том числе и в климатической камере, в международной лаборатории Ваккер. Наши силиконовые краски и штукатурки находятся в самом высшем европейском классе по международной классификации. Они показали лучший среди всех российских красок результат по паропроницаемости. Краска и штукатурка получились с эффектом мембраны, снаружи влагу держат, а изнутри выпускают. Кроме того, достаточно одного дождя, чтобы смыть с них пыль или грязь. Это увеличивает время службы, а срок гарантии вырастает минимум до 15 лет", - отметил учредитель предприятия.

Сейчас завод "Битекс-Сибирь" выпускает до 750 т продукции в месяц. Однако при необходимости может увеличить объем производства в два-три раза.

Соб. инф.