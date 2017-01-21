Джазовый фестиваль Георгия Гараняна пройдет в Москве

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Девятый Молодежный фестиваль "Играем джаз с Георгием Гараняном" пройдет в Москве 25 января. Об этом сообщают Вести.Ru.

Фестиваль был задуман и организован великим российским джазменом Георгием Гараняном для тех музыкантов и слушателей, кто искренне любит джаз, понимает его уникальную энергетику и глубинный смысл. Для тех, кто – как сам Гаранян – не может существовать без этих заряженных невероятным позитивом мелодий.

Во многом благодаря Георгию Гараняну джаз в России стал невероятно популярен и любим, в его свободных мелодиях видели философию послевоенного поколения, а сам маэстро стал настоящим кумиром публики. В 2006 году на базе первого джазового ансамбля Гараняна "Мелодия" возник "Биг-Бенд Георгия Гараняна", который стал основным коллективом фестиваля. Оркестр отличают yникaльнoe звyчaниe и вeликoлeпныe apaнжиpoвки, coздaнныe eгo pyкoвoдитeлeм.

Первые фестивали вел сам Георгий Гаранян, после его ухода – Святослав Бэлза. Ведущими нынешнего фестиваля станут Марк Тишман и Ирина Линдт. В концерте примут участие юные музыканты, учащиеся музыкальных школ и воспитанники джазовых коллективов. В программе - известные джазовые произведения, а также незнакомые широкому слушателю джазовые мелодии.

Соб. инф.