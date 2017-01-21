Юрий Неелов посвятил выставку голубей 100-летию Великой российской революции

фото ТюмГНГУ

Более 500 голубей 40 пород и разновидностей представил на персональной выставке в Тюмени бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, член Совета Федерации Юрий Неелов.

"Ежегодно в эти дни я провожу выставку голубей, которых я держу фактически всю жизнь. В этом году я решил посвятить выставку 100- летию Русской революции и своему 65-летнему юбилею, который тоже отмечается в этом году", - заявил Юрий Неелов, открывая выставку.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов, отметил, что в последние годы выставка голубей из коллекции Юрия Неелова традиционно открывает весь выставочный год.

"И очень здорово, что сегодня вы вместе с детьми пришли в этот зал и вместе с нами порадоваться этим замечательным птицам. Когда я впервые три года назад принимал участие в открытии такой выставки, я был очень удивлен количеством людей, увлеченных этим замечательным делом – голубеводством", - сказал он.

Выставка Неелова действительно привлекал большое количество голубеводов Урала и Сибири. Приехали голубеводы из Кургана, Омска, Челябинска, Екатеринбурга, Красноярска.

"Тюмень когда-то была для нас образцом проведения крупных областных, межрегиональных и международных выставок, - поделился с корр. "Тюменской линии" своими мыслями председатель клуба голубеводов из Красноярска Александр Ходенков. - Сейчас масштаб, конечно, не тот, но собираемся в Тюмени, чтобы увидеть старых друзей-голубеводов".

С такой же целью приехал в Тюмень и председатель Курганского областного клуба голубеводов Анатолий Негин. "Я вот хоть и с палочкой уже хожу, не мог пропустить такого важного дела как тюменская выставка", - сказал он.

Выставка пройдет 21-22 января в Тюмени в Выставочном зале. По данным оргкомитета будет представлено около пятисот птиц разных пород и разновидностей.

На выставке Неелова представлены боле сорока пород и разновидностей голубей – кудрявые хохлатые, голошейные, как китайские чайки, индийские павлиньи, саксонские ласточки, карликовые и старонемецкие дутыши, якобины и кинги.

Впервые на выставке представлены почтовые голуби, разведением которых Юрий Неелов занялся три года назад.

Ольга Смольная