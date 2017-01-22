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Молодежный экологический форум пройдет в Тюмени

08:26 22 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Север-Пресс"

Молодежный экологический форум "Зеленая планета - 2017" пройдет в Тюмени в марте. В нем могут принять участие все желающие от 7 до 18 лет.

В программе форума - тематические секции и мастер-классы, выставка, презентация и защита конкурсных работ. Для юных экологов подготовлена обширная конкурсная программа по шести номинациям, сообщает "Вcлух.ру".

В конкурсе "Природа - бесценный дар, один на всех" будут оцениваться исследовательские и проектные работы о результатах экологической деятельности. В творческом состязании "Зеленая планета глазами детей" примут участие художники, которым предложено запечатлеть растения и животных, занесенных в Красные книги. В этой же номинации организаторы ждут экологические плакаты отражающие экологические проблемы своего района.

В "Эко-объективе" примут участие те, кто дружит с кинокамерой: необходимо снять репортаж о результатах экологической работы. На конкурс "Многообразие вековых традиций" принимаются поделки "краснокнижных" растений и животных. Начинающим модельерам предлагается создать коллекции одежды, отражающие природные и культурные объекты своего региона и России, либо экологические проблемы. Конкурс получил название "Современность и традиция".

"Природа. Культура. Экология" - так называется конкурс сольных и коллективных исполнений песен о природе, а также театрализованных постановок о ценности природных объектов. Организаторами фестиваля выступает тюменское областное общественное детское движение "ЧИР". Форум проводится совместно с эколого-биологическим отделением Дворца творчества и спорта "Пионер".

Отметим, что тюменский фестиваль является региональным этапом всероссийского экологического мероприятия, которое состоится в октябре в Москве. Его организатор - общероссийское общественное детское экологическое движение "Зеленая планета".

Соб. инф.

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