Тюменские аграрии готовят технику к посевной

admtyumen.ru

Готовность сельхозтехники к проведению полевых работ 2017 года станет темой совещания, которое пройдет в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области 27 января. В совещании примут участие специалисты районных управлений АПК и руководители предприятий технического сервиса.

"Подготовка техники к весенним полевым работам – важнейший фактор успеха посевной кампании", - подчеркнул начальник отдела механизации областного департамента агропромышленного комплекса Николай Колчанов.

Участники совещания побывают на нескольких предприятиях Тюменского района. Запланированы поездка в п. Московский на базу "НИИСХ Северного Зауралья", осмотр зерносушильного хозяйства племзавода "Тополя", производственных мощностей предприятия "ТюменьРемТехПред2". Гости посетят также учебный корпус механико-технологического института ГАУ "Северного Зауралья".

Соб. инф.