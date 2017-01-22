Историю российского кино будут преподавать в школах

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Историю российского кино предложил преподавать в школах министр культуры РФ Владимир Мединский на съезде "Единой России" 20 января, сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Он отметил, что эта программа разработана в деталях, разработано соответствующее методическое пособие и целый курс видеоуроков, получены права на бесплатный показ лучших российских фильмов в школах.

"Я надеюсь, что министерство образования поддержит нашу программу популяризации российского кино и преподавания истории российского кино в увязке с литературой, с историей, в школах", - сказал Владимир.

"Всячески поддерживаем ваш курс на то, чтобы больше в школе преподавалось истории, истории российской культуры, истории искусств, было больше трудового обучения. Мне кажется, что история кино была бы хорошим дополнением к литературе и истории в наших школах", - добавил министр, обращаясь к главе Минобрнауки Ольге Васильевой.