Тюменский драмтеатр примет участие в фестивале "Пять вечеров"

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Тюменский драматический театр примет участие во Всероссийском театральном фестивале "Пять вечеров" имени Александра Володина. Фестиваль проводится в феврале ежегодно с 2004 года.

На фестиваль также приглашены Камерный театр (Воронеж), Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева (Улан-Удэ), театр "Июльансамбль", 9-я студия МХТ (Москва), Драматический театр (Нижневартовск), театр "На Литейном" (Санкт-Петербург) и другие.

Право представлять на фестивале Тюменскую область спектаклем "С любимыми не расставайтесь" ТБДТ заслужил, благодаря высокой оценке арт-директора фестиваля, театрального критика и театроведа, кандидата искусствоведения, профессора кафедры русского театра РГИСИ, создателя, главного редактора и директора "Петербургского театрального журнала" Марины Дмитревской. Свое мастерство артисты покажут на сцене театра "На Литейном" 7 февраля.

Соб. инф.