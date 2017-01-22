up

22.01.2017 воскресенье

EUR 63.7272

USD 59.6697

В Тюмени -15..-17 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Международный союз биатлонистов открывает расследование против СБР

10:49 22 января 2017 | mobile | | print версия для печати
static.biathlonrus.com

Международный союз биатлонистов (IBU) откроет официальное расследование против Союза биатлонистов России (СБР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на IBU.

"IBU откроет официальное расследование в отношении СБР. СБР обязан предоставить все документы по семи случаям нарушения антидопинговых правил, которые расследуются в настоящее время", - говорится в пресс-релизе, который был опубликован по итогам заседания исполкома, состоявшегося в субботу в итальянском Антхольце и проводится с целью "выработки дальнейших решений в связи с данными второй части доклада Макларена".

"Союз принял решение автоматически включить всех спортсменов Союза биатлонистов России, выступающих в международных соревнованиях, в единый пул тестирования IBU", - говорится в пресс-релизе, который был опубликован по итогам заседания исполкома, состоявшегося в субботу в итальянском Антхольц.

Заседание проводилось с целью "выработки дальнейших решений в связи с данными второй части доклада Макларена.

Напомним, в декабре была представлена вторая часть доклада комиссии независимого эксперта Ричарда Макларена, после чего Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало IBU список из 31 имени российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. На основании представленных данных Международный союз биатлонистов начал разбирательство как в отношении Союза биатлонистов России (СБР), так и в отношении упомянутых в докладе спортсменов, чьи личности не разглашаются и были зашифрованы. Двое спортсменов были отстранены, остальным 29 разрешили продолжать выступать на соревнованиях на время расследования.

Также IBU в своем релизе обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов, принимавших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Теги: спорт , СБР , биатлон

Последние новости

14:19 Минтранс России предложил возобновить полеты в Египет
13:55 Дело о банкротстве физлица тюменского заемщика стало прецедентным
13:24 Тюменским инвалидам помогут в поиске работы
13:12 Зимники на Ямале закрыты для легковых автомобилей из-за метелей
12:50 Более двадцати иностранцев незаконно зарегистрировала тюменка в своей квартире
12:23 Тюменских школьников учат по современным методикам
11:53 Реальные пенсии будут ежегодно уменьшаться на полпроцента
11:32 В более 40 регионах России прошли "Всероссийские заповедные уроки"
11:02 Тюменские программисты придумали, как повысить качество уборки городских улиц
10:49 Международный союз биатлонистов открывает расследование против СБР
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Автобусы, следующие до аэропорта Рощино, оформят в едином стиле

Владимир Якушев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

Владимир Якушев: дороги и транспорт важны для улучшения инвестклимата

Политика

Тюменская делегация примет участие в съезде "Единой России"

Владимир Путин даст старт работе газопровода "Бованенково – Ухта-2"

Министр транспорта РФ Максим Соколов прилетел в Тюмень на открытие аэропорта Рощино

Экономика

Тюменские программисты придумали, как повысить качество уборки городских улиц

Китайская экономика снизила темпы роста

Владельцы спецсчетов на капремонт в Тюменской области смогут увеличить накопления

Общество

Минтранс России предложил возобновить полеты в Египет

Дело о банкротстве физлица тюменского заемщика стало прецедентным

Тюменским инвалидам помогут в поиске работы

Спорт

Международный союз биатлонистов открывает расследование против СБР

Евгений Гараничев в составе сборной России выиграл бронзу Кубка мира в Антхольце

В тобольском "Пингвин-экстриме" развивают джиббинг

Происшествия

Австрийские спецслужбы предотвратили теракт в Вене

Житель Алтайского края попался с фальшивыми правами в Тюменском районе

Организаторы азартных игр в Тюмени заплатят штраф
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+