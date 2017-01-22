Международный союз биатлонистов открывает расследование против СБР

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Международный союз биатлонистов (IBU) откроет официальное расследование против Союза биатлонистов России (СБР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на IBU.

"IBU откроет официальное расследование в отношении СБР. СБР обязан предоставить все документы по семи случаям нарушения антидопинговых правил, которые расследуются в настоящее время", - говорится в пресс-релизе, который был опубликован по итогам заседания исполкома, состоявшегося в субботу в итальянском Антхольце и проводится с целью "выработки дальнейших решений в связи с данными второй части доклада Макларена".

"Союз принял решение автоматически включить всех спортсменов Союза биатлонистов России, выступающих в международных соревнованиях, в единый пул тестирования IBU", - говорится в пресс-релизе, который был опубликован по итогам заседания исполкома, состоявшегося в субботу в итальянском Антхольц.

Заседание проводилось с целью "выработки дальнейших решений в связи с данными второй части доклада Макларена.

Напомним, в декабре была представлена вторая часть доклада комиссии независимого эксперта Ричарда Макларена, после чего Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало IBU список из 31 имени российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. На основании представленных данных Международный союз биатлонистов начал разбирательство как в отношении Союза биатлонистов России (СБР), так и в отношении упомянутых в докладе спортсменов, чьи личности не разглашаются и были зашифрованы. Двое спортсменов были отстранены, остальным 29 разрешили продолжать выступать на соревнованиях на время расследования.

Также IBU в своем релизе обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов, принимавших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.