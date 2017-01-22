В более 40 регионах России прошли "Всероссийские заповедные уроки"

Фото пресс-службы Минобрнауки России

Акция "Всероссийские заповедные уроки", приуроченная к Году экологии и 100-летнему юбилею заповедной системы России, в более чем 40 регионах, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

"Заповедные уроки" стартовали 11 января и охватили многие регионы России. Участниками акции стали учащиеся около 500 пилотных и опорных площадок российского движения школьников (РШД) из более чем 40 регионов страны. На них педагоги и сотрудники региональных заповедников поговорили с юными "защитниками" природы о важности сохранения природы в первозданном виде, рассказали о природоохранных территориях, рядом с которыми школьники проживают. Также школьники узнали виды особо охраняемых природных территорий.

Кроме этого, в 10 регионах на Уроках прошли познавательные викторины, в ходе которой дети познакомились с особенностями уникальной природы родного края.

"Формат сегодняшнего урока позволил расширить наши знания о природе, экологии в целом, и создать новые идеи, которые, я уверена, мы реализуем в ближайшем будущем!", – рассказала ученица пилотной площадки РДШ в Кемеровской области.

Причем акция проходит и на онлайн-площадке заповедныйурок.рф. Ресурс дает возможность поделиться своими знаниями и опытом, открывает возможности сбора, использования и распространения методик проведения интерактивных заповедных уроков.

"Заповедные уроки" - это школа экологических знаний для учащихся разных возрастов, где школьникам рассказывают об уникальных местах нашей Родины, любви к природе и защите окружающей среды.

Универсальность программы в том, что ее участниками могут выступить педагоги школ, активисты, лидеры экологических отрядов в школах.

"Заповедные уроки" будут проходить во всех школах РДШ в период с 11 января по 28 февраля 2017 года.

Акцию проводит Российское движение школьников совместно с Эколого-просветительским центром "Заповедники".