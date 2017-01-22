up

22.01.2017 воскресенье

EUR 63.7272

USD 59.6697

В Тюмени -15..-17 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В более 40 регионах России прошли "Всероссийские заповедные уроки"

11:32 22 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы Минобрнауки России

Акция "Всероссийские заповедные уроки", приуроченная к Году экологии и  100-летнему юбилею заповедной системы России, в более чем 40 регионах, сообщает пресс-служба Минобрнауки России

"Заповедные уроки" стартовали 11 января и охватили многие регионы России. Участниками акции стали учащиеся около 500 пилотных и опорных площадок российского движения школьников (РШД) из более чем 40 регионов страны. На них педагоги и сотрудники региональных заповедников поговорили с юными "защитниками" природы о важности сохранения природы в первозданном виде, рассказали о природоохранных территориях, рядом с которыми школьники проживают. Также школьники узнали виды особо охраняемых природных территорий.

Кроме этого, в 10 регионах на Уроках прошли познавательные викторины, в ходе которой дети познакомились с особенностями уникальной природы родного края.

"Формат сегодняшнего урока позволил расширить наши знания о природе, экологии в целом, и создать новые идеи, которые, я уверена, мы реализуем в ближайшем будущем!", – рассказала ученица пилотной площадки РДШ в Кемеровской области.

Причем акция проходит и на онлайн-площадке заповедныйурок.рф. Ресурс дает возможность поделиться своими знаниями и опытом, открывает возможности сбора, использования и распространения методик проведения интерактивных заповедных уроков.

"Заповедные уроки" - это школа экологических знаний для учащихся разных возрастов, где школьникам рассказывают об уникальных местах нашей Родины, любви к природе и защите окружающей среды.

Универсальность программы в том, что ее участниками могут выступить педагоги школ, активисты, лидеры экологических отрядов в школах.

"Заповедные уроки" будут проходить во всех школах РДШ в период с 11 января по 28 февраля 2017 года.

Акцию проводит Российское движение школьников совместно с Эколого-просветительским центром "Заповедники".

Теги: школьники , уроки , урок , школа , Год экологии

Последние новости

14:19 Минтранс России предложил возобновить полеты в Египет
13:55 Дело о банкротстве физлица тюменского заемщика стало прецедентным
13:24 Тюменским инвалидам помогут в поиске работы
13:12 Зимники на Ямале закрыты для легковых автомобилей из-за метелей
12:50 Более двадцати иностранцев незаконно зарегистрировала тюменка в своей квартире
12:23 Тюменских школьников учат по современным методикам
11:53 Реальные пенсии будут ежегодно уменьшаться на полпроцента
11:32 В более 40 регионах России прошли "Всероссийские заповедные уроки"
11:02 Тюменские программисты придумали, как повысить качество уборки городских улиц
10:49 Международный союз биатлонистов открывает расследование против СБР
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Автобусы, следующие до аэропорта Рощино, оформят в едином стиле

Владимир Якушев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

Владимир Якушев: дороги и транспорт важны для улучшения инвестклимата

Политика

Тюменская делегация примет участие в съезде "Единой России"

Владимир Путин даст старт работе газопровода "Бованенково – Ухта-2"

Министр транспорта РФ Максим Соколов прилетел в Тюмень на открытие аэропорта Рощино

Экономика

Тюменские программисты придумали, как повысить качество уборки городских улиц

Китайская экономика снизила темпы роста

Владельцы спецсчетов на капремонт в Тюменской области смогут увеличить накопления

Общество

Минтранс России предложил возобновить полеты в Египет

Дело о банкротстве физлица тюменского заемщика стало прецедентным

Тюменским инвалидам помогут в поиске работы

Спорт

Международный союз биатлонистов открывает расследование против СБР

Евгений Гараничев в составе сборной России выиграл бронзу Кубка мира в Антхольце

В тобольском "Пингвин-экстриме" развивают джиббинг

Происшествия

Австрийские спецслужбы предотвратили теракт в Вене

Житель Алтайского края попался с фальшивыми правами в Тюменском районе

Организаторы азартных игр в Тюмени заплатят штраф
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+