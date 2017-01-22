Российским учителя сложно адаптироваться к нововведениям в сфере образования

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Более 80 процентов российских учителей считают, что работать в школе становится все труднее. Преподавателям сложно адаптироваться к системе ОГЭ и ЕГЭ, , сообщают "Известия" со ссылкой на Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС ).

Судя по мониторингу эффективности школьного образования в 2016 году РАНХиГС, большинство (80,9%) школьных учителей ощущают, что за последние годы им стало сложнее работать. Год назад оценка была почти такая же, поэтому исследователи пришли к выводу, что адаптации учителей к организационно-экономическим преобразованиям в сфере образования практически не происходит.

"Мы проводим мониторинг четвертый год, и каждый раз учителя говорят, что лучше не становится, — рассказала "Известиям" один из авторов исследования, заведующая лабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Авраамова. — Бюрократические обязанности по-прежнему превалируют над учебными, причем требования всё время меняются. Это приводит к постоянному дискомфорту, о чем и сообщают нам учителя во всех регионах страны".

Ситуация связана не столько с нагрузкой, сколько с общим ощущением неполного благополучия в школе.

"Раньше увеличение нагрузки компенсировалось за счет повышения зарплаты. А сейчас из-за реального снижения доходов негативные ощущения вернулись", — считает другой автор исследования, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Татьяна Клячко.

Многие учителя пожаловались на то, что крайне трудно наладить отношения с родителями учеников. Сейчас родители хотят, чтобы школа воспитывала, а школа, чтобы родители учили, и эта тенденция усиливается, отмечает Татьяна Клячко.

Помимо роста требований к своей деятельности учителя отметили и увеличение нагрузки. Согласно исследованию, ее существенный рост ощущает 45,5% учителей, умеренный — еще 29,6%. 15,9% педагогов считают, что их положение не изменилось, и только 4,6% думают, что оно улучшилось.

Среди причин повышения нагрузки на учителей, согласно исследованию, лидирует введение электронных дневников и журналов (49,5%).

Вторым фактором дополнительной нагрузки учителя называют увеличение объема внеурочной деятельности (36,1%). На третьем месте — необходимость больше готовиться к урокам (35,6%). Треть учителей стали работать больше, чем на одну ставку.

"Каждый учебный год ставит новые задачи, и школа вынуждена всё время адаптироваться к ним, — отметила Елена Авраамова. — Учителя уже устали от этого. Ведь за последние годы школы пережили серьезные реформы. Каждая требовала и административных усилий, и трудовых затрат педагогов".

По мнению автора исследования, школа оказалась очень адаптивным институтом, который способен учитывать требования и времени, и родителей, и чиновников. Сейчас лучше всего сделать паузу и не вводить никаких новшеств хотя бы три года.