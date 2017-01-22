Юные участники дорожного движения тестируют детские автокресла в торговых центрах Тюмени

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Выставки детских автокресел организовали сотрудники Госавтоинспекции в крупных торговых центрах Тюмени. На выставочных стендах представлены основные виды специальных детских удерживающих устройств, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Юные посетители выставок с удовольствием тестируют автокресла. Для них основным критерием являются удобство и комфорт. Родителям сотрудники ГИБДД рассказывают о различных степенях безопасности каждого удерживающего устройства.

Автоинспекторы рассказывают родителям маленьких пассажиров о важности правильного подбора удерживающего устройства в соответствии с ростом и весом ребенка, демонстрируют, как закрепить автокресло в салоне автомобиля.

Представленный на выставке набор детских автокресел позволяет подобрать устройство нужного размера для крупных и достаточно взрослых детей. Для многих родителей наличие таких автокресел зачастую становится открытием, так как в неспециализированных торговых точках не всегда имеется соответствующий ассортимент удерживающих устройств.

В подарок от организаторов выставок детям вручают книжки-раскраски по безопасности дорожного движения и воздушные шары с символикой ГИБДД, а взрослым – календари и памятки с рекомендациями по перевозке юных пассажиров.