Более двадцати иностранцев незаконно зарегистрировала тюменка в своей квартире

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23 иностранных гражданина незаконно регистрировала в своей квартире, расположенной в одном из домов по ул. Николая Зелинского, жительница Тюмени. Очередной факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, с марта по октябрь 2016 года женщина зарегистрировала 23 уроженца одного из государств СНГ, заведомо зная, что проживать на ее жилплощади они не будут.

По результатам проверки выяснилось, что тюменка 1978 года рождения нигде официально не трудоустроена. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.