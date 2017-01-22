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Реальные пенсии будут ежегодно уменьшаться на полпроцента

11:53 22 января 2017 | mobile | | print версия для печати
lublino.mos.ru

На 0,5 процента ежегодно будут падать реальные пенсии в России на из-за отмены индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

Глава Минтруда добавил, что в России на порядка 30 млн неработающих пенсионеров приходится около 10 млн работающих, и в результате общий средний размер пенсии будет показывать незначительное снижение. "Доля работающих - она дает как раз недоползание по фактической инфляции", - сказал министр.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов пояснил, что "чуть-чуть уменьшается" параллельно и соотношение средней пенсии в РФ к среднему размеру заработной платы в стране. По его словам, после индексации 1 февраля это соотношение составит 35,2%. Эту динамику он также связал с прошлогодней отменой индексации для работающих пенсионеров.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций лишь при прекращении работы. Такой порядок был введен в 2016 году.

Теги: индексация , Антон Дроздов , Максим Топилин , Минтруд , инфляция , пенсия

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