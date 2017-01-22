up

22.01.2017 воскресенье

EUR 63.7272

USD 59.6697

В Тюмени -15..-17 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Зимники на Ямале закрыты для легковых автомобилей из-за метелей

13:12 22 января 2017 | mobile | | print версия для печати
kleinburd.ru

Проезд по зимней автодороге Метель"Уренгой – Красноселькуп" закрыт из-за погодных условий для неполноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн. Полноприводные автомобили массой до 25 тонн на зимник допускаются, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО

На первой и третьей полосе ледовой переправы "Салехард – Лабытнанги" установлен тоннаж для колесных транспортных средств массой до 20 тонн, гусеничных – 30 тонн. Вторая полоса закрыта, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Дорожники предполагают, что на ограничение движения повлияли грузовые автомобили, нарушающие установленный тоннаж и скоростной режим. Ограничения максимальной скорости на ледовой переправе – 20 км/ч. На съезде с причала на лед – 10 км/ч. Ограничение действует для всех видов транспорта.

С полной информацией о зимних автодорогах ЯНАО можно ознакомиться на интерактивной карте автозимников.

Теги: Ямал , зимник , зимники

Последние новости

14:19 Минтранс России предложил возобновить полеты в Египет
13:55 Дело о банкротстве физлица тюменского заемщика стало прецедентным
13:24 Тюменским инвалидам помогут в поиске работы
13:12 Зимники на Ямале закрыты для легковых автомобилей из-за метелей
12:50 Более двадцати иностранцев незаконно зарегистрировала тюменка в своей квартире
12:23 Тюменских школьников учат по современным методикам
11:53 Реальные пенсии будут ежегодно уменьшаться на полпроцента
11:32 В более 40 регионах России прошли "Всероссийские заповедные уроки"
11:02 Тюменские программисты придумали, как повысить качество уборки городских улиц
10:49 Международный союз биатлонистов открывает расследование против СБР
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Автобусы, следующие до аэропорта Рощино, оформят в едином стиле

Владимир Якушев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

Владимир Якушев: дороги и транспорт важны для улучшения инвестклимата

Политика

Тюменская делегация примет участие в съезде "Единой России"

Владимир Путин даст старт работе газопровода "Бованенково – Ухта-2"

Министр транспорта РФ Максим Соколов прилетел в Тюмень на открытие аэропорта Рощино

Экономика

Тюменские программисты придумали, как повысить качество уборки городских улиц

Китайская экономика снизила темпы роста

Владельцы спецсчетов на капремонт в Тюменской области смогут увеличить накопления

Общество

Минтранс России предложил возобновить полеты в Египет

Дело о банкротстве физлица тюменского заемщика стало прецедентным

Тюменским инвалидам помогут в поиске работы

Спорт

Международный союз биатлонистов открывает расследование против СБР

Евгений Гараничев в составе сборной России выиграл бронзу Кубка мира в Антхольце

В тобольском "Пингвин-экстриме" развивают джиббинг

Происшествия

Австрийские спецслужбы предотвратили теракт в Вене

Житель Алтайского края попался с фальшивыми правами в Тюменском районе

Организаторы азартных игр в Тюмени заплатят штраф
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+