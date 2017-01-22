Зимники на Ямале закрыты для легковых автомобилей из-за метелей

kleinburd.ru

Проезд по зимней автодороге Метель"Уренгой – Красноселькуп" закрыт из-за погодных условий для неполноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн. Полноприводные автомобили массой до 25 тонн на зимник допускаются, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

На первой и третьей полосе ледовой переправы "Салехард – Лабытнанги" установлен тоннаж для колесных транспортных средств массой до 20 тонн, гусеничных – 30 тонн. Вторая полоса закрыта, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Дорожники предполагают, что на ограничение движения повлияли грузовые автомобили, нарушающие установленный тоннаж и скоростной режим. Ограничения максимальной скорости на ледовой переправе – 20 км/ч. На съезде с причала на лед – 10 км/ч. Ограничение действует для всех видов транспорта.

С полной информацией о зимних автодорогах ЯНАО можно ознакомиться на интерактивной карте автозимников.