"Зауральское трио баянистов" сыграют известные произведения классиков в Тюменской филармонии

mkrf.ru

Концерт коллектива "Зауральского трио баянистов" состоится в зале камерной и органной музыки Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) 23 января в 19 часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Коллектив "Зауральского трио баянистов" исполнят произведения И. Баха, А. Вивальди, С. Франка, Ф. Мендельсона, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Й. Хельмессбергера, Д. Мийо, В. Семенова, А. Тимошенко, В. Власова, Н. Малыгина, И. Шамо, Ю. Романова, А. Шалаева.

Как отмечает Минкультуры, трио отличается блестящим ансамблевым единством, при этом каждый из музыкантов обладает ярко выраженной индивидуальностью. Стиль трио характеризует впечатляющая виртуозность, звуковая мощь, стилевое чутье, динамическое, регистровое и тембровое богатство, драматургически-перспективное мышление, убедительное воплощение художественных образов.

Баян – не частый гость в Тюменской филармонии. Тюменцам довелось услышать звучание баяна на музыкальном фестивале Дениса Мацуева в исполнении лауреата международных конкурсов Ростислава Мудрицкого.