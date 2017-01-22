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Дело о банкротстве физлица тюменского заемщика стало прецедентным

13:55 22 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Дело о банкротстве физического лица тюменского заемщика попало на рассмотрение коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ. В результате Верховный суд РФ отменил акты нижестоящих судов.

Как сообщает сайт Право.Ру, экономколлегия Верховного суда решила, что процедуру нельзя сводить к освобождению от долгов, и прислушалась к аргументам финансового управляющего Николая Микушина (НП "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих"). По его словам, за продолжение процедуры высказались и сами банки.

В сложную экономическую ситуацию попал житель Тюменской области Александр Волков, который накопил не обеспеченных залогом кредитных долгов на 5 млн 4 тыс. рублей перед шестью банками ("Уралсибом", "УБРиРом" и другими).

Арбитражный суд Тюменской области в процессе реструктуризации выяснил, что все имущество заемщика – это единственный жилой дом в совместной собственности с супругой и разбитый в аварии Hyundai Solaris. Гасить долги было нечем.

Поэтому в апреле 2016 года суд отклонил его заявление о признании банкротом. Освободить должника от обязательств можно только после расчетов с кредиторами, иначе процедура сведется лишь к освобождению от долгов, решил суд (п. 3 ст. 213.28 и иные положения "Закона о банкротстве").

Кроме того, заемщик не может оплатить и судебные расходы, что само по себе является достаточным обстоятельством прекратить дело (он перечислил 10 тыс. рублей на депозит суда как вознаграждение управляющему, но этим расходы не ограничиваются, отметил суд).

Кредиторы же не голосовали за продолжение процедуры и решения не обжаловали. Апелляция и кассация приняли это во внимание, когда оставили акт без изменения. Но Верховный суд решил выслушать доводы финансового управляющего Николая Микушина.

Если должник не может погасить требования кредиторов – это еще не основание прекратить дело, убеждал юрист на заседании. Наоборот, закон обязывает заявить о своем банкротстве, если долги есть, а платить нечем. Напомнил Микушин и о деньгах на депозите суда. По словам управляющего, кредиторы все-таки голосовали за продолжение процедуры. И по ее итогам, с учетом добросовестности (или недобросовестности) должника, суд может освободить его от обязательств или отказать в этом, но не прекращать производство. У тройки судей под председательством Ивана Разумова не нашлось к нему вопросов. Дело направили на пересмотр.

Теги: арбитражный суд , банкротство , право

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