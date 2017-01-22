Минтранс России предложил возобновить полеты в Египет

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Минтранс России направил в правительство предложения по открытию регулярных рейсов в Каир, сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу ведомства Максима Соколова.

Министр сообщил, что открытие рейсов между Москвой и столицей Египта - "вопрос ближайшего, недалекого будущего".

Ранее Газета.Ru сообщала о том, что четыре российских авиаперевозчика — "Ямал", Azur Air, "Икар" и "Северный ветер" — обратились в российский Минтранс с заявлением на получение допусков на выполнение регулярных рейсов в два города Египта (в Шарм-эль-Шейх и Хургаду).

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Такое решение РФ приняла после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего 31 октября 2015 года из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.