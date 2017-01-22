Городской квест "БиблиоStreet" пройдут студенты Тюмени

mkrf.ru

Квест "БиблиоStreet", посвященный Дню российского студенчества, проведет Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева совместно с Департаментом культуры Тюменской области 25 января в 12 часов.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры РФ, в квесте примут участие студенты средних учебных заведений Тюмени: ЧПОУ ТОСПО "Тюменский колледж экономики управления и права", ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса", ГАПОУ ТО "Тюменский педагогический колледж" и другие учреждения.

Ребята будут работать в командах по семь человек от каждого учебного заведения. Участники квеста будут передвигаться по городу с помощью маршрутного листа и подсказок, выполняя задания на контрольных точках, затратив на прохождение всех точек не более одного часа.

Квест проводится с целью актуализации в молодежной среде знаний по истории Тюмени, обобщения и систематизации знаний участников по тематике квеста, содействию развития навыков ориентирования по городу, а также умения разрабатывать пошаговую стратегию работы в команде.