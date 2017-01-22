Тюменские молодые предприниматели едут на съезд "Опоры России"

Фото из группы тюменского отделения "Опоры России" в социальной сети

Делегация молодых предпринимателей тюменского отделения общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" примет участие в X съезде лидеров "Опоры России", который пройдет с 16 по 18 февраля на базе горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области.

"Предположительно, на форуме примут участие 15 человек. Тюменское молодежное крыло "Опоры России" в 2016 году провело 180 мероприятий, в которых приняло участие 8 тысяч человек. Это лучшая региональная практика в стране. В 2017 году количество участников наших мероприятий превысит 10 тысяч человек", - рассказал председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству общественной организации Артем Андросов.

В рамках съезда-форума состоится пленарное заседание с участием губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, где будут рассмотрены вопросы развития внутреннего туризма России, улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ, развития малого и среднего бизнеса. В программе мероприятия также запланировано знакомство с лучшими практиками регионального строительства с участием предпринимателей из разных регионов РФ, сообщает "Вcлух.ру".

Соб. инф.