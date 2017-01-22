До восьми процентов снизится льготная ставка ипотеки для семей с детьми

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Льготную ставку по кредиту АИЖК для семей с детьми планируют снизить с 12 до восьми процентов. Этот вопрос обсуждают в Минтруде и Минстрое России, сообщает сайт Банки.РУ со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

"У нас была идея дать какие-то преференции семьям, когда родился ребенок, потому что в это время зарплаты у одного родителя либо просто нет, кредит получить сложно, либо если он есть, его обслуживать сложнее. Поэтому мы с Минстроем думали над тем, что дать в это время, может, какую-то дополнительную выплату, мы говорили о том, что давайте сделаем для семей с детьми. Сейчас у нас льготный кредит по АИЖК что-то около 12 процентов, давайте сделаем восемь процентов, чтобы было существенно. Мы пока с ними отрабатываем", — сказал Топилин.

Минтруд поддерживает предложение Минстроя о выплате взносов по ипотеке за счет средств материнского капитала на время декретного отпуска.