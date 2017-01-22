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Строительство крупного свинокомплекса продолжается в Тюменской области

17:08 22 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Строительство первой очереди свинокомплекса в Нижнетавдинском районе Тюменской области завершит компания "Сибирская Аграрная Группа" в июле 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Масштабный инвестиционный проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области. Объем финансовых вложений составит 1,7 млрд. рублей. Свинокомплекс "Тюменский" предполагает замкнутый цикл, рассчитан на 23 тыс. голов единовременного содержания, включая собственный цех первичной переработки и комбикормовой завод мощностью 10 тонн в час.

В первую очередь комплекса входят: площадка из шести корпусов (корпуса репродуктора, доращивания и откорма), контрольно-пропускной пункт, зона карантинного содержания, станция водоподготовки. В настоящее время закончены работы по подготовке фундаментов комплекса, смонтировано ограждение, построены сопутствующие основному производству здания. В некоторых корпусах уже начат монтаж немецкого технологического оборудования.

Соб. инф.

Теги: инвестиции , АПК , свинокомплекс

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