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"Студенческий десант" патрулировал пешеходные переходы в Ялуторовске

17:45 22 января 2017 | mobile | | print версия для печати
мвд.рф

Акцию "Студенческий десант", посвященную дню российского студенчества, проводят сотрудники ГИБДД в Ялуторовске с 20 по 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тюменской области.

Студенты колледжа и старшеклассники общеобразовательных школ Ялуторовска прошли кратковременную стажировку в подразделениях отделов полиции. Участники акции на собственном опыте столкнулись с проблемами, которые ежедневно решают сотрудники ОВД по долгу службы.

Учащиеся надели световозвращающие жилеты и вместе с сотрудниками ГИБДД проверили участки, где пешеходы чаще всего переходят дорогу в неположенном месте. У всех нарушителей молодые люди спрашивали, что побудило их к данному нарушению, и будут ли они нарушать впредь. После всем вручали листовки по правилам перехода проезжей части, и желали быть внимательными на дорогах.

Также студентам и учащимся представилась возможность изучить техническое оснащение патрульного автомобиля. Они ознакомились с приборами измерения уровня тонировки, высокоточным алкотестером "Драгер" и сделали селфи с сотрудниками Госавтоинспекции. После завершения акции, многие студенты и учащиеся  выразили желание в будущем поступить на службу в ГИБДД.

Теги: ГИБДД Тюменской области , Госавтоинспекция , УМВД России по Тюменской области , студенты

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