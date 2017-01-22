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Тюменским студентам рассказали, как создать ферму

17:19 22 января 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Выпускники Ишимского многопрофильного техникума приняли участие в семинаре "Организация молочных ферм с нуля", который состоялся в администрации Казанского района Тюменской области.

На встрече с индивидуальными предпринимателями, которые занимаются разведением и выращиванием крупного рогатого скота, первый заместитель главы администрации Казанского района по АПК Сергей Долгих отметил, что в муниципалитете неплохо живут и развиваются фермерские хозяйства.

На личных подворьях жители района содержат много коров, сообщает "Комcoмольская правда". Для многих семей продажа молока является серьезным подспорьем. Участники семинара узнали, как правильно организовать и вести свое хозяйство, учитывая все экономические расходы, вычислять себестоимость сельскохозяйственной продукции, правильно подобрать рацион корове.

Соб. инф.

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