Тюменские полицейские благополучно вернулись с Северного Кавказа

static.mvd.ru

Сводный отряд тюменского гарнизона полиции вернулся домой из командировки с Северного Кавказа.

180 суток тюменские полицейские в составе оперативной группы выполняли поставленные задачи по охране общественного порядка на территории Северного Кавказа. Долгие шесть месяцев встречи с ними ждали их родные, близкие и коллеги.

static.mvd.ru

Встречали тюменцев дома руководители и личный состав гарнизона полиции во главе с начальником УМВД России по Тюменской области генерал-майором полиции Юрием Алтыновым. Он поблагодарил за достойное выполнение всех поставленных задач. "Поздравляю вас с успешным выполнением служебного долга. Для кого-то полгода, 180 суток остались незаметными, а для вас, ваших родных и всех нас – это длительный и изнурительный период. Теперь все позади. Мы рады приветствовать дома!"

Генерал Алтынов вручил нагрудные знаки "За отличие в службе в особых условиях" и "Участник боевых действий", а также благодарственные письма и грамоты сотрудникам, отличившимся в служебной командировке.

static.mvd.ru

Жены с детьми, родители и друзья с нескрываемой радостью и слезами счастья на глазах горячо обнимали родных. Теперь прибывших из командировки сотрудников ждет непродолжительный реабилитационный отпуск, после которого, они приступят к исполнению служебных обязанностей.