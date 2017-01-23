Инспекторы МЧС инструктируют рыбаков региона

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Профилактические рейды в местах зимней рыбалки проводят инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для патрулирования используются судно на воздушной подушке и снегоходы. Превентивные мероприятия проходят и в местах массового выхода на лед, и в местах зимней рыбалки в Тюменском, Ишимском, Тобольском и Уватском районах.

"Рейды носят профилактический характер, мы проводим беседы, рассказываем об опасных местах на водоемах. Также инструктируем о том, что нужно делать, если человек провалился под лед", - пояснил начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин.

Хотя на данный момент лед на тюменских озерах и реках достаточно прочный, все же остаются места, где стоит проявить внимательность. К примеру, участки, где происходит сброс теплых вод. Лед здесь непрочен, а порой и опасен, из-за своего неравномерного промерзания. Поэтому, инспекторы ГИМС просят обратить внимание рыбаков и любителей зимнего активного отдыха на соблюдение правил безопасности, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.