Реконструкция птицефабрики "Пышминская" завершится в 2020 году

tatzpp.ru

Реконструировать птичник для содержания молодняка, цех по производству кормов и построить линию электроснабжения планируется на птицефабрике "Пышминская" в 2017 году.

Проект по реконструкции зон промышленного стада кур-несушек птицефабрики реализуется при поддержке правительства Тюменской области.

В 2016 году построены три птичника с установкой восьмиярусного оборудования (поголовье птицы в каждом птичнике - 117 тыс. голов), построен цех сортировки яиц, смонтировано оборудование, построены водоочистные сооружения. Велась работа по реконструкции цеха по производству кормов, строительству объектов энергоснабжения.

Реконструкция и модернизация оборудования птицефабрики позволит вдвое увеличить поголовье птицы и производить до 400 млн штук яиц в год. Завершение проекта прогнозируется в 2020 году, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Соб. инф.