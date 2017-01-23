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Реконструкция птицефабрики "Пышминская" завершится в 2020 году

11:00 23 января 2017 | mobile | | print версия для печати
tatzpp.ru

Реконструировать птичник для содержания молодняка, цех по производству кормов и построить линию электроснабжения планируется на птицефабрике "Пышминская" в 2017 году.

Проект по реконструкции зон промышленного стада кур-несушек птицефабрики реализуется при поддержке правительства Тюменской области.

В 2016 году построены три птичника с установкой восьмиярусного оборудования (поголовье птицы в каждом птичнике - 117 тыс. голов), построен цех сортировки яиц, смонтировано оборудование, построены водоочистные сооружения. Велась работа по реконструкции цеха по производству кормов, строительству объектов энергоснабжения.

Реконструкция и модернизация оборудования птицефабрики позволит вдвое увеличить поголовье птицы и производить до 400 млн штук яиц в год. Завершение проекта прогнозируется в 2020 году, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: птицефабрика Пышминская , Тюменский район , модернизация , господдержка

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