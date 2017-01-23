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Безответственных тюменцев наказывают рублем и общественными работами

11:21 23 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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482 неплательщика алиментов из Тюменской области привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КОАП РФ за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

За неуплату алиментов в течение двух месяцев установлена административная ответственность, привлечение к которой является обязательным условием применения уголовной ответственности. Если после назначения административного наказания за данное правонарушение должник продолжает уклоняться от уплаты алиментов, он будет привлечен к уголовной ответственности.

С июля по декабрь 2016 года, после ужесточения административных наказаний за неуплату алиментов, решением суда 387 должникам назначены обязательные работы сроком от 20 до 150 часов. Их обязали мести улицы, убирать производственные помещения и заниматься благоустройством придомовых территорий.

89 неплательщиков алиментов получили наказание в виде административного ареста. Четырем правонарушителям назначали административные штрафы по 20 тыс. рублей каждому, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

Следует отметить, что привлечение должников к административной и уголовной ответственности не освобождает их от уплаты алиментов.

Теги: судебные приставы , УФССП России по Тюменской области , алименты

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