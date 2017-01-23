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"Рубин" vs "Ариада-НХ"

11:43 23 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Тюменский "Рубин" примет "Ариаду-НХ" из Волжска в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги 23 января.

Набрав 36 очков, этот коллектив занимает 24 место в таблице. Поединок в Тюмени станет для него третьим в выездной серии из четырех встреч. Сначала в Челябинске волжские хоккеисты справились с местным "Челметом" - 4:2. А затем в Орске уступили "Южному Уралу" - 0:2. В победном противостоянии у "Ариады-НХ" заброшенной шайбой отметился защитник Кирилл Дьяков, который в прошлом сезоне провел четыре матча за "Рубин", будучи командированным из ханты-мансийской "Югры". В нынешнем чемпионате КХЛ Дьяков сыграл 21 поединок за "Металлург" из Новокузнецка.

Всего в поездку отправились два вратаря, одиннадцать защитников и четырнадцать нападающих "Ариады-НХ". В начале января ее состав пополнил достаточно известный форвард Александр Торяник, выступавший за такие клубы, как "Торпедо" (Усть-Каменогорск), "Сарыарка" (Караганда) и "Донбасс" (Донецк). Лучшими бомбардирами по системе "гол+пас" фарм-клуба нижнекамского "Нефтехимика" являются Артем Гарифулин (8+8) и Артем Бобиков (5+16). Однако Гарифулин на гостевые матчи с "Ариадой" не отправился, будучи командированным в Нижнекамск.  В 19 поединках на чужом льду волжские хоккеисты одержали пять побед. Причём исключительно в основное время. В нынешнем сезоне тюменцы одолели ариадовцев в гостях – 3:0. Шайбы забросили, в том числе, Виталий Каменев и Алексей Лешков.

В общей сложности в регулярных чемпионатах и плей-офф команды провели 26 матчей. В активе сибиряков 15 побед. Интересно, что в Тюмени рубиновцы ни разу не забрасывали больше четырех шайб. Двенадцать поединков завершались либо с преимуществом одной из команд в основное время в одну голевую атаку, либо овертаймом, либо серией буллитов. В пяти домашних встречах тюменцам удавалось сохранять свои ворота на замке. По две шайбы в играх с волжской дружиной забросили Денис Ячменёв и Максим Зюзякин, который оформил дубль.

Матч во Дворце спорта начнется в 19 часов, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Теги: ХК Рубин , хоккей , ВХЛ

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