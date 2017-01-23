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Иван Квитка: все подразделения партии должны включиться в работу по реализации предвыборной программы

11:54 23 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

Реализация предвыборной программы, выполнение наказов избирателей, помощь в решении вопросов партийного строительства являются одними из основных задач, которые стоят перед межрегиональными координационными советами партии "Единая Россия".

Об этом заявил руководитель межрегионального координационного совета, депутат Государственной думы Иван Квитка, подводя итоги съезда партии, сообщает       пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Он отметил, что работа МКС партии призвана активизировать деятельность региональных отделений в решении именно тех задач, которые поставил председатель партии.

"Предвыборная программа должна быть отражена в проектной работе региональных отделений и эффективно выполняться, поэтому в рамках работы МКС мы планируем создать рабочую группу по контролю за реализацией партийных проектов. Именно проекты партии отражают проблемные вопросы, которые мы комплексно решаем. Необходимо проанализировать и оставить самые важные для жителей регионов проекты", – сказал руководитель МКС партии. 

Он напомнил, что председатель партии предложил проводить обсуждение эффективности выполнения предвыборной программы: "Именно этого от нас ждут наши избиратели, которые доверили нам представлять их в Государственной думе и законодательных собраниях регионов. Мы обязаны не только исполнять предвыборную программу, но и обсуждать с жителям наших регионов пути ее реализации. Если это будет необходимо, вносить корректировки. Таким образом, у наших избирателей не будет возникать вопросов, как работает партия".

По словам Ивана Квитки, комплексного подхода требует работа с кадровым резервом. Он напомнил слова Дмитрия Медведева о том, что требования к секретарям первичных отделений будут ужесточаться. Необходимо думать о будущем, обучать и привлекать к работе активистов. Делать это нужно не только на региональном уровне, но и в местных и первичных отделениях, привлекая членов фракций "Единая Россия". Для этого межрегиональный координационный совет проводит обучающие семинары, в этом году планируется проводить кустовые семинары именно в городах и районах регионов, входящих в МКС.

"Все структурные подразделения партии должны ответственно подойти к вопросам, которые были поставлены перед нами на съезде", – подытожил руководитель МКС.

 

Теги: Госдума , Иван Квитка , Единая Россия

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